Бывший игрок «Спартака» объяснил, зачем купили Угальде

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший за время своей профессиональной карьеры в том числе за московский «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о целесообразности для красно-белых приобретения форварда Манфреда Угальде. По его мнению, дело не в качествах нападающего, а в его цене и в реальности шансов команды бороться за чемпионский титул в РПЛ.

«Тут другой вопрос. И я согласен с тем, что говорит Леонид Федун, и с позицией, что этот трансфер может быть имиджевым моментом. Если руководители готовы выбрасывать такие деньги… Но я считаю, что любой клуб должен продавать игроков. Взять тот же «Зенит»: да, он покупал дорогих футболистов, но он их и продавал за хорошие суммы. Начиная с Витцеля, Халка, и заканчивая, Малкомом и другими звездными приобретениями. Стоит ли сейчас в чемпионате России делать такие покупки, как Угальде, чтобы взять чемпионство? Тем более в этом сезоне будет сложно взять чемпионство. Будет сложновато отыграть отрыв. Один раз ЦСКА отыграл большой отрыв – было. Но сколько раз такое было в истории чемпионатов России? Один раз, по-моему», — считает Деменко.

Покупка Угальде у «Твенте» за €13 млн стала второй в истории самых дорогих трансферов московского клуба. Для голландцев же продажа коста-риканца в Россию оказалась на данный момент самой дорогой в клубной истории.

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