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Эдвардс дал согласие на бой с Махачевым

Журналист Хельвани: боец Эдвардс был готов подраться с Махачевым на UFC 300

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Matt Davies/Global Look Press

Британский боец смешанного стиля Леон Эдвардс был готов подраться с россиянином Исламом Махачевым на номерном 300-м в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом в программе «Час ММА» сообщил журналист Ариэль Хельвани.

По его информации, Эдвардсу предложили троих соперников — Махачева, Шавката Рахмонова и Хамзата Чимаева. Он дал согласие сойтись в октагоне с любым из них. Однако, судя по всему, никто из них на этом турнире драться с Эдвардсом не будет. Все трое намерены соблюдать пост в священный для мусульман месяц Рамадан, который в 2024 году продлится с 10 марта по 8 апреля. При этом проведение самого турнира запланировано на 13 апреля. Однако с учетом ограничений, связанных с постом, у бойцов не будет достаточно времени, чтобы подготовиться к поединкам.

Таким образом, Эдвардс не примет участия в юбилейном турнире. Глава UFC Дана Уайт выразил ему уважение за готовность принять бой с любым из предложенных оппонентов.

«Позвольте мне сказать следующее — у Леона Эдвардса было три потенциальных противника за это время, и он ни разу не сказал «нет». Этот парень абсолютный кремень. Ему предлагали трех соперников на UFC 300, и он все три раза сказал «да». Он был готов драться с любым. Леон, спасибо тебе, большой респект!» — цитирует Уайта MMA Fighting.

Ранее Махачев поддержал Волкановски после потери титула UFC.

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