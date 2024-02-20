Осужденный во Франции фанат после выхода на свободу рассказал о главном сожалении

Болельщик московского «Спартака» Павел Косов, осужденный в 2018 году во Франции за беспорядки во время чемпионата Европы — 2016, вернулся в Россию. В интервью «Чемпионату» он поделился первыми эмоциями после возвращения.

«Пересадка была тяжелая, чуть не опоздал на самолет. Там еще рейс в Шереметьево улетал, а я засмотрелся, надо было бежать. Чувствую себя нормально, накопилась усталость.

Вообще не было эмоций от выхода на свободу. Легкое опустошение. Можно сказать, был в прострации. Есть процент, что лишение свободы было политическим. Я чувствовал поддержку, но жалко, что не было большей поддержки до и во время суда. Тогда это разрешилось бы намного быстрее», — сказал болельщик.

Косова и его соотечественника Михаила Ивкина арестовали в феврале 2018 года за участие в беспорядках в Марселе на Евро-2016. В 2022-м суд присяжных во Франции признал их виновными в избиении английского болельщика после матча между сборными России и Англии на групповом этапе турнира.

Косов получил 10 лет тюрьмы, Ивкин — три года. Поскольку время, проведенное под следствием, зачтено в срок наказания, Ивкин 1 января 2021 года был депортирован в Россию, а Косов остался отбывать наказание во Франции. В феврале 2024 года стало известно, что Косов будет досрочно выпущен на свободу.

Ранее ветеран «Спартака» заявил, что хотел бы увидеть Промеса на поле после решения суда.