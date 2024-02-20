Призер ОИ назвал главную проблему российского бобслея

Призер Олимпийских игр, чемпион мира по бобслею Алексей Воевода высказался о том, что происходит в российском бобслее на фоне отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. В интервью «Газете.Ru» он констатировал, что Федерацией бобслея и скелетона России руководят люди, не имеющие отношения к спорту.

«К сожалению, сейчас бобслеем руководят люди, которые к нему никак не относятся. Когда во главе Федерации встал Александр Зубков, еще хватало скорости процессов, которые были разогнаны при нас с ним: спортсмены соревновались, интерес к соревнованиям сохранялся, была насыщенная международная повестка.

Когда он занял пост президента Федерации бобслея и скелетона России, началась истерия с отменой любых спортивных мероприятий в России. Какие-то федерации устояли и провели международные соревнования, но наша федерация со всеми курирующими ее институтами упустила возможность провести чемпионат мира на трассе в Сочи.

Уточню: тут нет конкретно вины Александра, в целом ситуация была не в нашу пользу. Важно было бороться, отстаивать, идти к президенту, к кому угодно. Бить по всем международным связям, но провести турнир. Все-таки это после Олимпийских игр самое титульное мероприятие», — заметил Воевода.

Он добавил, что после ухода Зубкова в федерации появились чиновники, которые «ни идейно, ни функционально, ни экономически не понимают и не живут бобслеем». По словам Воеводы, и в Федерации бобслея и скелетона, и в ряде других необходимо провести «чистку» кадров, чтобы виды спорта могли развиваться.

«<…> Кого-то убрать, кого-то поставить. Если это не человек, который финансирует спорт, то зачем он федерации нужен? Там должен быть профессиональный менеджер, который понимает структуру того спорта, в который он интегрирован», — заключил спортсмен.

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