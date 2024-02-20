Стала известна реакция на решение суда по делу Промеса легенды «Аякса»

Бывший футболист амстердамского «Аякса» Шак Сварт заявил, что был удивлен решением суда по делу нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, приговоренного к тюремному сроку за контрабанду наркотиков. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Читал в СМИ, что он понес наказание. Но ничего не могу сказать по этому поводу. В «Аяксе» он был хорош! Но я был удивлен тому, что прочитал в газетах», — заявил Сварт.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне голландец забил шесть мячей и отдал столько же передач в 17 матчах чемпионата России.

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