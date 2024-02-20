Каррера прокомментировал решение суда по делу Промеса

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что слышал о ходе расследования дела о контрабанде кокаина, по которому нападающий Квинси Промес был признан виновным. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я слышал об этом. Очень жаль, что такая ситуация сложилась. Надеюсь, что все обстоит не так, как решил суд», — заявил итальянский специалист.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне голландец забил шесть мячей и отдал столько же передач в 17 матчах чемпионата России.

Ранее сообщалось, что Horizon Films снимет драматический сериал о жизни Квинси Промеса.