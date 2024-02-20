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У чемпионов Италии сменился тренер

Кальцона станет новым тренером «Наполи» после увольнения Маццарри

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Massimo Pinca/Reuters

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выступил с заявлением, в котором рассказал о решении уволить главного тренера Вальтера Маццарри. Его слова приводит портал журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Владелец неаполитанского клуба заявил, что новым наставником станет главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона.

«Маццарри — друг «Наполи», это болезненное прощание, всегда сложно расставаться с другом. Мы должны учитывать, что он пришел на помощь клубу в трудное время, но при этом болельщикам нужно что-то большее. Теперь давайте посмотрим на Кальцону, который работал с Сарри и Спалетти и знает 80% игроков. Давайте поможем ему, не создавая трудностей, потому что подготовиться к игре с «Барсой» будет трудно», — заявил Де Лаурентис.

Матч «Наполи» — «Барселона» состоится 21 февраля в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Ранее Лионель Месси обратился к китайским болельщикам, заговорив о политике.

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