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Тренер «Краснодара» Ивич недоволен уходом игрока в «Зенит»

Агент Гурцкая: Ивич был очень недоволен из-за ухода Ахметова в «Зенит»

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IMAGO/Global Look Press

Футбольный агент Тимур Гурцкая в программе на YouTube-канале «Это футбол, брат!» рассказал о реакции главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича на уход Ильзата Ахметова в «Зенит».

«Говорил ли Ивич еще осенью, что ему нужно усиление? Да, говорил. Как он отреагировал на уход Ахметова? Он был очень недоволен, особенно из-за ухода в клуб-конкурент. Если бы он ушел за границу, то любой тренер сказал бы, что ничего не может сделать», — сказал Гурцкая.

9 января «Зенит» объявил о переходе Ахметова из «Краснодара».

Ахметов дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 2014 году в составе казанского «Рубина». Он выступал за клуб на протяжении четырех лет. Затем полузащитник четыре года играл за ЦСКА. В 2018 году он вместе с клубом выиграл Суперкубок России. В 2022 году Ахметов стал игроком «Краснодара».

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

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