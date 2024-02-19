О жизни игрока «Спартака» Промеса снимут сериал

Кинокомпания Horizon Films планирует снять драматический мини-сериал о футболисте московского «Спартака» Квинси Промесе. Об этом сообщает NU.

Как сообщает источник, сериал будет называться «Квинси: Жизнь как балет», а съемки запланированы на начало 2025 года.

«Сериал расскажет о Промесе на разных этапах его жизни: от его возвращения в «Аякс» до участия в преступной деятельности», — сказано в сообщении.

Разработка драматического сериала основана на тщательных исследованиях и общедоступных источниках, а также будет сочетать факты с вымышленными элементами.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне голландец забил шесть мячей и отдал столько же передач в 17 матчах чемпионата России.

Ранее Абаскаль заявил, что чем сложнее все становится, тем лучше играет Промес.