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Тренера клуба АПЛ уволили после выписки из больницы

Ходжсон ушел с поста главного тренера «Кристал Пэлас» после выписки из больницы

Английский «Кристал Пэлас» на своем официальном сайте сообщил о расставании с главным тренером команды Роем Ходжсоном.

«Этот клуб особенный, очень много значит для меня и сыграл большую роль в моей футбольной жизни. Я полностью наслаждался своим пребыванием здесь на протяжении шести сезонов… Однако я понимаю, что, учитывая недавние обстоятельства, клубу сейчас, возможно, будет разумно планировать заранее», — передает сайт слова Ходжсона.

76-летний специалист возглавлял «Кристал Пэлас» с с 2017 года. В 2022 году специалист ненадолго покидал лондонскую команду для работы с «Уотфордом». В общей сложности «Кристал Пэлас» провел под его руководством более 200 матчей. Клуб уже объявил, что его заменит Оливер Гласнер.

Ходжсон известен по работе в сборной Швейцарии, «Интере», сборной Финляндии, «Фулхэме», «Ливерпуле» и сборной Англии.

Он привел «Фулхэм» к финалу Лиги Европы в 2010 году.

Большего успеха Ходжсон достиг, работая в Швеции. Под его руководством «Хальмстад» и «Мальме» дважды выигрывали чемпионат страны.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» расторг контракт с футболистом из-за сайта знакомств.

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