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Семак рассказал о проблемах с российскими игроками «Зенита»

Семак признал, что в «Зените» есть проблема с перебором иностранцев

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о поиске баланса между иностранными и российскими футболистами в стартовом составе команды. Его слова передает «Матч ТВ».

«Придется ставить россиян из-за лимита? Но в этом отношении больших проблем нет. Если все будут в порядке возможны варианты, при которых придется задуматься. Допустим, из тех иностранцев, кто сейчас выглядит хорошо, кого‑то надо оставлять на скамейке, потому что есть лимит. Такой вариант вполне возможен, но до этого еще нужно дожить», — сказал Семак.

Этой зимой «Зенит» объявил о подписании трех бразильских игроков. Это защитник Нино, а также полузащитники Артур и Педро. Также команду пополнил россиянин Ильзат Ахметов. «Зенит» расстался с Алексеем Суторминым и Дмитрием Чистяковым (оба в аренде).

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). «Спартак» — пятый (30 очков).

Ранее Тарпищев рассказал, что Абаскалю не нравится в Джикии.

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