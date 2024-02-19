«На 20 см длиннее»: стало известно, как правильно выбрать лыжи

Эксперт «Спортмастер PRO» Сергей Склизков в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как правильно выбрать лыжи, палки и ботинки для занятий спортом на любительском уровне, если человек решил освоить технику классического хода.

В классическом ходе лыжи скользят параллельно друг другу, а в момент отталкивания движение прекращается, и толчок происходит от неподвижной опоры.

Это отличается от конькового хода, который похож на движения конькобежца на льду: лыжи движутся не параллельно друг другу, спортсмен отталкивается одной ногой и в это время переносит вес на другую, скользящую ногу.

«Чтобы правильно подобрать комплект экипировки для беговых лыж, сначала необходимо определиться с тем, в каком стиле вы планируете кататься — коньковом или классическом, — отметил эксперт Склизков. — Лыжи для классического хода должны быть примерно на 20 см длиннее роста человека, палки — по плечо.

Ботинки выбирают относительно невысокие, с мягкой подошвой, четко по размеру, чтобы не пережимали ногу, но и не болтались. Самый простой комплект для взрослого обойдется в 6-7 тысяч рублей: 3 тысячи придется заплатить за лыжи с креплениями, 800 рублей — за палки, 2,5 тысячи — за ботинки.

Разумеется, лыжи более продвинутого уровня — например, не с насечками, а с камусом — обойдутся дороже, и за комплект придется отдать больше 30 тысяч. Единственное, на чем в этом случае можно сэкономить, — это палки: даже опытному лыжнику может быть достаточно изделия за 3-4 тысячи».

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