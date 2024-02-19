Израильскую пловчиху украинского происхождения освистали на чемпионате мира

Израильская пловчиха Анастасия Горбенко подверглась обструкции со стороны зрителей на чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе. Об этом сообщает Sportbladet.

Девушка выиграла серебряную медаль на дистанции 400 м комплексным плаванием. Во время церемонии награждения, когда она взяла слово, зрители начали свистеть.

«Я cделала это ради Израиля и горжуcь этим. Еcли кому-то это не нравитcя, то это не моя проблема. Я много работала ради этой награды и заcлуживаю того, чтобы cтоять на пьедеcтале. Я бы не отказалаcь от этого только потому, что какие-то дети cвиcтят в мой адреc. Не думаю, что cпорт и политику cледует cмешивать», — заявила спортсменка.

Родители Анастасии Горбенко в свое время эмигрировали в Израиль из Украины.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Катаре проходил с 2 по 18 февраля. Международная федерация плавания (FINA) запретила российским и белорусским пловцам выступать на соревнованиях под своей эгидой даже под нейтральным флагом в марте 2022 года.

Ранее сборную Израиля призвали отстранить от международных турниров.