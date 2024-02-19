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Экс-футболист сборной России сравнил траты на жизнь в Майами и Москве

Экс-футболист Нигматуллин заявил, что жизнь в Майами дороже, чем в Москве

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ruslan_nigmatullin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин рассказал в интервью Sports.ru, что проживание в Майами обходится намного дороже, чем в Москве.

«Траты на комфортную жизнь в Майами и Москве? В Москве мне нужно около миллиона, но жить в Майами еще дороже. Заработок там тоже выше, но только с хорошим образованием. Без него люди чаще всего сводят концы с концами, занимаясь физическим трудом», — заявил экс-футболист.

Нигматуллин в России известен по выступлениям за московские «Локомотив», ЦСКА и «Спартак», грозненский «Терек» (ныне — «Ахмат») и ростовский СКА. Также он успел поиграть в Италии за «Салернитану» и «Верону». Голкипер завершил карьеру в 2009 году, будучи футболистом израильского «Маккаби Ахи».

После завершения карьеры Нигматуллин связал свою жизнь с музыкой, став DJ. Выступал в разных странах Европы, в Америке и Турции.

В ноябре 2023 года Нигматуллин попал в заявку на ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА.

Ранее Нигматуллин вспомнил, как отказался от перехода в «Ювентус».

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