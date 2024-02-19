МОК запретил легенде бокса участвовать в Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил бывшему чемпиону мира по боксу Мэнни Пакьяо принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщил глава национального олимпийского комитета (НОК) Филиппин Абрахам Толентино. Его слова приводит Boxing News 24.

«Очень жаль, что нашу икону бокса не допустили из-за возраста и что всем необходимо проходить отборочные соревнования, чтобы иметь возможность участвовать в Олимпийских играх в Париже», — заявил Толентино.

Согласно регламенту, принимать участие в Играх могут боксеры в возрасте от 19 до 40 лет. На момент проведения Олимпиады во Франции Пакьяо будет 45 лет.

В профессиональной карьере Пакьяо провел 72 поединка, в которых одержал 62 победы (39 нокаутом), потерпел восемь поражений и дважды завершил бой вничью. Он является единственным боксером в истории, которому удалось стать чемпионом мира в восьми весовых категориях.

22 августа 2021 года Пакьяо проиграл в титульном поединке чемпиону мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) кубинцу Йорденису Угасу решением судей.

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