Российский вратарь отказался от перехода в «Ювентус»

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин рассказал в интервью Sports.ru, что в свое время отказался от возможности продолжить карьеру в туринском «Ювентусе».

Голкипер выступал в Италии за «Салернитану» и «Верону».

«Было предложение от «Ювентуса». Как и в России, в Италии были команды, контролируемые агентами. Для перехода в «Ювентус» я должен был подписать контракт с агентством Алессандро Моджи, сыном Лучано Моджи. Но я отказался.

Через месяц на дискотеке в Милане встретил Джанлуиджи Буффона. Мы обнялись, было приятно, что он узнал. Буффон сказал: «Слышал, ты собираешься в «Ювентус». Велкам, но ты ж понимаешь, что играть не будешь – потому что там я. А такому хорошему вратарю, как ты, нужна практика», — рассказал Нигматуллин.

Нигматуллин в России известен по выступлениям за московские «Локомотив», ЦСКА и «Спартак», грозненский «Терек» (ныне — «Ахмат») и ростовский СКА. Голкипер завершил карьеру в 2009 году, будучи футболистом израильского «Маккаби Ахи».

После завершения карьеры Нигматуллин связал свою жизнь с музыкой, став DJ. Выступал в разных странах Европы, в Америке и Турции.

В ноябре 2023 года Нигматуллин попал в заявку на ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА.

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