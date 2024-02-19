Легенда «Спартака» о деле Промеса: русские своих не бросают

Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов заявил, что форвард красно-белых Квинси Промес, признанный виновным в контрабанде наркотиков, может еще год спокойно играть в России. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Квинси уже в доску свой, спартаковец. А как известно, русские своих в беде не бросают. Уверен, в беде его никто и не оставит, никто не станет экстрадировать. Еврокубков у нас сейчас нет. Минимум до лета. Да и потом вряд ли что-то изменится. Поэтому Промес еще год может спокойно играть в «Спартаке», в России. А то, что он классный футболист, думаю, всем понятно. Квинси всем все доказал», — заявил Титов.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. На данный момент нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

16 февраля пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена сообщил, что Квинси Промес объявлен в международный розыск.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это уже его второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне голландец сыграл в чемпионате России 17 матчей (6+6).

Ранее Промесу предложили сделать российское гражданство.