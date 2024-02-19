Болгария отказала в визе представительнице спортивной федерации России

Член технического комитета Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Анна Борыгина не смогла принять участие в работе конгресса Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) из-за отказа Болгарии в выдаче въездной визы. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь ФТАР Дмитрий Василенко.

Конгресс EWF проходил в Софии 17 февраля. Исполнительный комитет ФТАР в ноябре 2023 года принял решение отправить на конгресс президента организации Максима Агапитова и Борыгину.

«К сожалению, Анне Борыгиной не дали визу, она не смогла поехать на конгресс», — сказал Василенко. Агапитов заявил, что болгарская сторона отказала сотруднице ФТАР в визе без объяснения причин.

Агапитов является первым вице-президентом Европейской федерации тяжелой атлетики. Он смог поехать в Болгарию и принять участие в работе исполкома и конгресса EWF благодаря имеющейся у него долгосрочной шенгенской мультивизе.

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