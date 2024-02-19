Названа лучшая фигуристка России

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко считает, что Аделия Петросян победой на Спартакиаде доказала, что в настоящий момент является главной фигуристкой России. Своим мнением она поделилась с Metaratings.ru.

«На данный момент Петросян — главная фигуристка России, но нужно отметить, что конкуренция у девушек предельно высока. Планка держится высокая, и никто не дремлет. Аделия выиграла эти соревнования в одни ворота», — заявила Гончаренко.

18 февраля Аделия Петросян стала победительницей Спартакиады сильнейших, которая проводится по программе Олимпийских игр. По итогам турнира в Магнитогорске она набрала 252,97 балла. Второе место на Спартакиаде заняла Анна Фролова (225,98), бронзовую медаль завоевала Ксения Синицына (224,65).

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Последние два сезона они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны).

Ранее в Федерации фигурного катания на коньках России заявили о хайпе из-за дела Валиевой.