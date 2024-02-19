Капитан сборной России рассказал о зарплатах гандболистов

Капитан московского ЦСКА и сборной России по гандболу Даниил Шишкарев рассказал в интервью «Ленте.ру» о заработках гандболистов.

«Лучшие игроки чемпионата России зарабатывают от 600 тысяч до миллиона рублей в месяц. Но таких, на мой взгляд, человек десять», — заявил спортсмен.

Также он cравнил зарплаты гандболиcтов в Роccии и Европе. «Еcли мы говорим про лучших игроков в топовых европейcких клубах, то у них зарплата неcоизмеримо больше по cравнению c лучшими гандболиcтами в роccийcкой Cуперлиге. Я думаю, что их оклады выше раз в деcять», — заявил Шишкарев.

35-летний Шишкарев является двукратным победителем гандбольной Лиги чемпионов в составе македонского «Вардара». Он награжден медалью «За заслуги перед Македонией». Также Шишкарев является шестикратным чемпионом России и бронзовым призером клубного чемпионата мира.

В феврале 2022 года Европейская федерация гандбола (EHF) отстранила российские и белорусские сборные и клубы от участия в европейских турнирах на неопределенный срок.

Ранее российская лыжница пожаловалась на маленькую зарплату.