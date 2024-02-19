Синицына о бронзе ЧР после дисквалификации Валиевой: хочется поддержать Камилу

Российская фигуристка Ксения Синицына поделилась размышлениями о получении бронзовой медали чемпионата России — 2024 из-за дисквалификации Камилы Валиевой после нарушения антидопинговых правил. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я не знаю, пока ничего не ясно, нет ясности в перерасчетах. Чувствую себя бронзовой призеркой? Есть такое немного, но и Камилу хочется поддержать, я с ней хорошо общаюсь, не имею ничего против», — заявила Синицына.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы. На олимпийских играх в Пекине Валиева в составе сборной России завоевала золото, а после дисквалификации она также была лишена этой медали, а российской команде присудили бронзу.

Ранее фанаты на Спартакиаде вывесили баннер в поддержку Валиевой.