«Разводится какая-то бодяга»: в ФФККР заявили о хайпе из-за дела Валиевой

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), чемпион Олимпийских игр 2002 года Антон Сихарулидзе призвал не фантазировать на тему дела Камилы Валиевой, а дождаться официальных заявлений. Его слова приводит ТАСС.

«Мы должны понимать, что вокруг несовершеннолетней спортсменки, девочки разводится такая бодяга, которая на 99 процентов является просто чьими-то фантазиями. В моем понимании, это перебор. Мы как общество в сложный момент должны Камилу поддержать», — заявил Сихарулидзе.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы. На олимпийских играх в Пекине Валиева в составе сборной России завоевала золото, а после дисквалификации она также была лишена этой медали, а российской команде присудили бронзу.

Ранее фанаты на Спартакиаде вывесили баннер в поддержку Валиевой.