Панарин вошел в топ лучших игроков матча НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».

Панарин забил в овертайме матча шайбу и принес своей команде победу со счетом 6:5. Этот гол стал для форварда 32-м в текущем розыгрыше регулярного чемпионата. Также в матче он отдал две результативные передачи. Всего в сезоне-2023/24 Панарин вышел на лед в 55 матчах за «Рейнджерс», в которых набрал 74 очка.

Панарин выcтупает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подпиcал c «Рейнджерc» cемилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Первой звездой поединка стал форвард «Рейнджерс» Винсент Трочек (2+1), замкнул тройку лучших нападающий «островитян» Брок Нельсон (1+1).

«Айлендерс» продлили неудачную серию в регулярном чемпионате НХЛ до трех матчей. «Рейнджерс» одержали победу в седьмом матче Национальной хоккейной лиги подряд.

Ранее Панарин повторил личный рекорд по голам в НХЛ.