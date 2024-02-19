«Не одобряю»: ветеран ЦСКА раскритиковал клуб из-за 19-летнего футболиста

Бывший футболист сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарев критично отнесся к новому приобретению армейского клуба — 19-летнему Сиду Ахмеду Айссауи, отметив, что его смущает возраст футболиста. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Думаю, что эта покупка не в основу. Может быть, пока в молодежке будет играть, не знаю. Но ему надо где-то получать игровую практику. Одними тренировками не обойтись. Так что я пока не понял этого приобретения и не одобряю его», — заявил Пономарев.

Айссауи еще официально не был представлен в качестве игрока ЦСКА. Он присутствовал в качестве зрителя на товарищеском матче ЦСКА против «Родины» в Турции.

Сид Ахмед Айссауи является воспитанником алжирских академий «УСМ Блида» и «Академия ФАФ», летом 2022 года перебрался в молодежную команду «УСМ Алжир».

ЦСКА после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 28 очков, делит седьмое место с казанским «Рубином». В первом матче после рестарта чемпионата России армейский клуб дома примет «Оренбург», матч состоится 2 марта в 14:00 по московскому времени.

Ранее футболист ЦСКА отказался переходить в клуб из США.