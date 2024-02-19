Гол Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Метлайф-стэдиум». В основное время команды не сумели выявить победителя, три периода завершились со счетом 5:5. В овертайме победную шайбу забросил российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.

В составе «Рейнджерс» в основное время голы оформили Винсент Трочек, который поразил ворота соперников дважды, Эрик Густафссон, Крис Крайдер и Мика Зибанеджад. Панарин также записал на свой счет две результативные передачи.

Изначально было зафиксировано, что на 26-й минуте поединка Панарин оформил гол, однако при видеоповторе стало понятно, что последним шайбы, которая залетела в ворота, коснулся именно Трочек. Поэтому гол был переписан на него, а Панарин стал автором ассиста.

Пятую шайбу «Айлендерс» забросил российский защитник Александр Романов. Также в составе «Айлендерс» отличились Брок Нельсон, Бо Хорват, Мэтью Барзал и Андрес Ли.

«Айлендерс» продлили неудачную серию в регулярном чемпионате НХЛ до трех матчей. «Рейнджерс» одержали победу в седьмом матче Национальной хоккейной лиги подряд.

Ранее у Артемия Панарина и Алисы Знарок родился второй ребенок.