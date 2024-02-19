Панарина лишили заброшенной шайбы в матче НХЛ

Заброшенную шайбу российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс» переписали на его одноклубника Винсента Трочека. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Изначально было зафиксировано, что на 26-й минуте поединка Панарин оформил гол, однако при видеоповторе стало понятно, что последним шайбы, которая залетела в ворота, коснулся именно Трочек. Поэтому гол был переписан на него, а российский хоккеист стал автором результативной передачи.

Таким образом, в 55 матчах текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Панарин набрал 72 (31+41) очка.

Панарин выcтупает в НХЛ c 2015 года. В июле 2019-го он подпиcал c «Рейнджерc» cемилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов.

В матче «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс», который проходит на стадионе «Метлайф-стэдиум», идет третий период. Пока «Айлендерс» впереди с результатом 5:3, пятую шайбу лидирующей команды забросил российский защитник Александр Романов.

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