Кафельникова назвали теннисистом века

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал теннисиста Евгения Кафельникова неординарным человеком и отметил его неоценимый вклад в мировой теннис. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Кафельников — теннисист века! Он всегда служил образцом игры для многих поколений. У меня прошло 14 поколений. И после 2000 года почти все результаты связаны с его именем. Кроме того, он имеет свои взгляды на жизнь и теннис. Это касается и техники, и тактики, и восприятия тенниса», — заявил Тарпищев.

18 февраля Кафельникову исполнилось 50 лет.

Кафельников — самый титулованный теннисист в истории России. Он — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде и бывшая четвертая ракетка в парном разряде; победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 1996, Открытый чемпионат Австралии — 1999). В 2000 году он выиграл Олимпийские игры в одиночном разряде. Кафельников стал победителем 53 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), 27 из которых в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что первая ракетка России выпадет из топ-3 рейтинга ATP.