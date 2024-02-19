Роднина рассказала, сможет ли Валиева бороться за золото Игр после дисквалификации

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась размышлениями на тему того, сможет ли российская фигуристка Камила Валиева вновь побороться за золото Олимпийских игр после дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил. Ее слова приводит «РБ Спорт».

«Надо смотреть по ситуации: захочет ли она возвращаться в спорт, в какой будет форме, какое будет положение российского спорта на международной арене? Сейчас мы отстранены, и неизвестно, примут ли фигуристы участие в ОИ-2026. Допускаю мысль, что у Валиевой может больше не быть шанса стать олимпийской чемпионкой», — заявила Роднина.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы. На олимпийских играх в Пекине Валиева в составе сборной России завоевала золото, а после дисквалификации она также была лишена этой медали, а российской команде присудили бронзу.

Ранее фанаты на Спартакиаде вывесили баннер в поддержку Валиевой.