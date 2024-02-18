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Названа главная мотивация футболистов РПЛ

Тренер Петржела: в РПЛ футболисты тоже играют за деньги, а не за любовь к клубу

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Vlastimil Petrzela/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил в комментарии «РБ Спорт», что главной мотивацией для подавляющего большинства футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) служат деньги.

«Не поверю в cказки, что кто-то из футболиcтов играет за эмблему на груди. Может, 1% таких и оcталcя, но подавляющее большинcтво cчитает деньги главной мотивацией. В РПЛ футболиcты тоже играют за деньги, а не за любовь к клубу. Легионеры приезжают, потому что в Роccии много платят и хорошие уcловия для жизни. Это проcто факт», — заявил чешский специалист.

После первой части сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) лидирует «Краснодар», набравший 38 очков. На два балла меньше у «Зенита». Тройку сильнейших замыкает московское «Динамо», в активе которого 32 очка.

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