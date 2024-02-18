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Булыкин оценил перспективы Дзюбы в политике

Булыкин заявил, что Дзюбу поддержит народ, если он пойдет в политику

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ФК «Локомотив»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии Sport24 оценил перспективы форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы в политике.

«Тема Дзюбы в политике? Смотря на каком уровне и смотря куда. Думаю, если Артем Дзюба захочет пойти в политику, у него будет многочисленная поддержка», — заявил Булыкин.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне нападающий сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

«Локомотив» перед рестартом чемпионата России, набрав 31 очко, идет на четвертом месте. Лидирует — «Краснодар» (38 очков), на втором месте — петербургский «Зенит» (36 очков), на третьем — московское «Динамо» (32 очка).

Ранее Дзюба спрятался от Егора Крида в мусорном баке в новом шоу.

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