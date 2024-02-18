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Исторический гол Кокорина помог «Арису» победить в чемпионате Кипра

Дубль Кокорина помог «Арису» разгромить АЕЛ в чемпионате Кипра по футболу

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Aris Limassol F.C

«Арис» на своем поле крупно победил АЭЛ в матче 26‑го тура чемпионата Кипра по футболу.

Встреча завершилась со счетом 4:0. Двумя голами отметился российский нападающий Александр Кокорин (1-я и 6-я минуты), по одному мячу забили Кажу (9) и Янник Гомис (31). На 82-й минуте красную карточку за грубый фол получил полузащитник АЕЛа Джордж Марш, у хозяев за толчок Марша грудью после инцидента был удален хавбек Морган Браун.

Первый свой мяч Кокорин забил уже на 11-й секунде матча. Это самый быстрый гол в истории чемпионатов Кипра. Россиянин был заменен на 70-й минуте.

Кокорин, права на которого принадлежат итальянской «Фиорентине», в прошлом сезоне стал чемпионом Кипра и был признан лучшим игроком национального первенства. В текущем сезоне нападающий сыграл 24 матча во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал две результативные передачи.

10 февраля Кокорин был удостоен награды от Союза спортивных журналистов Кипра. Также он попал в символическую сборную 2023 года.

Ранее «Бавария» проиграла третий матч подряд.

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