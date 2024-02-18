Первая ракетка России выпадет из топ-3 рейтинга ATP

Итальянский теннисист Янник Синнер победил австралийца Алекса де Минора в финале турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

22-летний Синнер выиграл 12-й титул в карьере и в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) впервые поднимется на третье место, опередив россиянина Даниила Медведева, который опустится на четвертую позицию. Обновленный рейтинг будет опубликован 19 февраля.

В конце января Медведев дошел до финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), первого календарного турнира Большого шлема. В главном матче турнира россиянин уступил Синнеру в пяти сетах с результатом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Медведев выиграл два первых сета, однако следом проиграл три партии. Медведеву в третий раз не покорился финал Australian Open.

Медведев стал первым теннисистом в Открытую эру, кто проиграл два финала Australian Open, ведя 2:0 по сетам. В 2022 году россиянин уступил в финальном матче за титул испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

Ранее Медведев выбрал между Олимпиадой и турнирами «Большого шлема».