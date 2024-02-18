Харитонов заявил, что Федор Емельяненко хочет получить по кукушке

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов объяснил желание Федора Емельяненко провести бой с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну по правилам бокса. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Я вижу в желании Федора провести бой с Нганну одно — получить по кукушке и забрать большой куш. Вот и все. Мое мнение — это просто пиар с его стороны», — сказал Харитонов.

5 февраля 2023 года Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в рамках турнира Bellator 290. Поединок завершился в первом раунде. Рефери остановил встречу на третьей минуте. После боя Емельяненко объявил о завершении карьеры.

В январе 2019 года спортсмены уже встречались в октагоне. Тогда представитель США победил на 35-й секунде. Всего в ММА российский атлет провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений.

Ранее российский борец выиграл золото на чемпионате Европы.