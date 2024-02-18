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Названа причина, по которой вокруг «Спартака» много скандалов

Ловчев заявил, что вокруг «Спартака» много скандалов из-за руководителей клуба

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев рассказал, почему в московском «Спартаке» происходят скандальные ситуации. Своим мнением он поделился со Sport24.

«Все потому что такие руководители. В какие руки попал «Спартак». Например, в руки Федуна и, особенно, Заремы. Когда Зарема становится главным специалистом по футболу, мне весело. Именно поэтому все скандалы в клубе и происходят», — заявил Ловчев.

Компания «Лукойл» выкупила 100% акций красно-белых, Леонид Федун покинул пост президента клуба и вышел из состава совета директоров в августе 2022 года. Он владел командой с 2004 года. За это время спартаковцы стали чемпионами (2016/17) и завоевали Кубок страны (2021/22).

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Ранее «Спартак» отказался продавать своего футболиста в Турцию.

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