Российская фигуристка обнажила часть груди на фото в соцсетях

Российская фигуристка Станислава Константинова поделилась со своими подписчиками в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новой фотографией.

На снимке 23-летняя спортсменка позирует в наряде с глубоким декольте.

В августе 2022 года Константинова объявила о приостановке карьеры. В июле 2023 года спортсменка рассказала изданию «Спорт-Экспресс», что приняла решение завершить карьеру из-за отсутствия мотивации. Она объяснила это тем, что пик ее формы прошел. Спортсменка считает, что не сможет превзойти свои прошлые результаты. Сестра Константиновой продолжает заниматься фигурным катанием.

Константинова является бронзовой призеркой Универсиады 2019 года в женском одиночном катании. В сезоне-2020/21 фигуристка заняла 16-е место на чемпионате России. Лучшим результатом россиянки в международных соревнованиях стало второе место Гран-при Хельсинки в сезоне-2018/19. Она мастер спорта международного класса.

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