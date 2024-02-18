Трусова раскрыла подробности участия в шоу Тутберидзе вместо Валиевой

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала в интервью Okko Спорт о решении принять участие в туре шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

«Да, правильно, я приму участие в шоу Тутберидзе. С какими номерами? Мы это сейчас обсуждаем. Думаю, что оба номера будут новые. Пока так. Один точно будет новый, по поводу второго еще не решили. Я иногда приезжаю (на тренировки к Тутберидзе). Как только мне скажут: «Давай все ставить», я приеду и мы поставим номера», — заявила Трусова.

Тур шоу Тутберидзе пройдет весной текущего года. Изначально в шоу должна была выступать Камила Валиева.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы и Олимпийских игр в Пекине.

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