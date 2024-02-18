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Загитова расплакалась во время интервью

Фигуристка Загитова расплакалась во время интервью с Самариным на Спартакиаде

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Александр Вильф/РИА Новости

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова расплакалась во время интервью со своим коллегой по льду Александром Самариным на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.

17 февраля Самарин объявил о завершении спортивной карьеры. Загитова не сдержала слезы, спрашивая о решении 25-летнего фигуриста «повесить коньки на гвоздь». «Блин, что такая музыка играет?! Можно повеселее что-то поставить?» — сказала спортсменка.

Самарин является серебряным призером чемпионата Европы 2018 года, чемпионом России 2017 и 2018 года, двукратным бронзовым призером чемпионата России 2019 и 2023 годов, бронзовым призером командного чемпионата мира 2019 года. На последнем чемпионате России фигурист занял 15-е место. В сезоне-2023/24 Самарин завоевал серебро на этапе Гран-при России в Красноярске и бронзу — в Самаре.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Последние два сезона они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны).

Ранее фигурист Семененко побил рекорд России.

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