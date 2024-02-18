Российские биатлонисты отдали бронзовые медали Спартакиады белорусам

Команда Башкортостана по биатлону решила отдать сборной Белоруссии бронзовые медали Всероссийской Спартакиады. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ».

18 февраля белорусская сборная в составе Павла Белько, Дмитрия Лазовского, Ивана Тулатина и Антона Смольского заняла третье место в мужской эстафете на Спартакиаде в Златоусте. Сборная Башкортостана (Илья Бурлаков, Александр Бабчин, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов) стала четвертой. После гонки россияне передали бронзовые награды белорусским спортсменам.

Соревнования стали последними в программе биатлонных гонок на Спартакиаде, которая завершится 18 февраля. Турнир проходит в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить соревнования конца сезона-2021/22. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределенный срок.

Ранее фанаты на Спартакиаде вывесили баннер в поддержку Валиевой.