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Российские биатлонисты отдали бронзовые медали Спартакиады белорусам

Команда Латыпова и Бабикова отдала свои бронзовые медали Спартакиады белорусам

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Команда Башкортостана по биатлону решила отдать сборной Белоруссии бронзовые медали Всероссийской Спартакиады. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ».

18 февраля белорусская сборная в составе Павла Белько, Дмитрия Лазовского, Ивана Тулатина и Антона Смольского заняла третье место в мужской эстафете на Спартакиаде в Златоусте. Сборная Башкортостана (Илья Бурлаков, Александр Бабчин, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов) стала четвертой. После гонки россияне передали бронзовые награды белорусским спортсменам.

Соревнования стали последними в программе биатлонных гонок на Спартакиаде, которая завершится 18 февраля. Турнир проходит в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить соревнования конца сезона-2021/22. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределенный срок.

Ранее фанаты на Спартакиаде вывесили баннер в поддержку Валиевой.

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