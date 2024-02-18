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Олимпийская чемпионка пошутила на вопрос о сбежавших в США фехтовальщиках

Чемпионка Игр Великая о сбежавших в США фехтовальщиках: это их жизнь и право

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая заявила, что уехавшие в США российские фехтовальщики вправе самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Ее слова передает РИА Новости.

«Это их жизнь абсолютно, это их право. Я дома сижу (смеется)», — сказала спортсменка.

Летом из России в США уехали супруги Сергей и Виолетта Бида, ранее выступавшие за сборную России на предыдущих Олимпийских играх. До того за океан перебрался другой фехтовальщик национальной команды Константин Лоханов. Все они теперь работают в США тренерами и участвуют в американских соревнованиях, включая отборочные старты для попадания в сборную страны.

В конце декабря МВД России объявило в розыск Сергея и Виолетту Бида.

Софья Великая — двукратная олимпийская чемпионка 2016 и 2020 года в командном первенстве, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр 2012, 2016 и 2020 годов в личном первенстве, восьмикратная чемпионка мира и 14-кратная чемпионка Европы, многократная чемпионка России.

Ранее экс-претендент на пояс UFC заявил, что ему близка позиция России в политике.

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