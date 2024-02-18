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Сбежавшая из дома фигуристка рассказала о психологических проблемах

Фигуристка Горбачева рассказала, что сезон-2023/24 дался ей морально сложно

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Александр Вильф/РИА Новости

Фигуристка Алина Горбачева, которая заняла четвертое место на Спартакиаде сильнейших, рассказала о том, что текущий сезон стал для нее сложным с психологической точки зрения. Ее слова приводит Sport24.

«Это был для меня самый сложный психологически сезон. Я меняюсь, в голове происходят изменения. В каких-то моментах стала умнее, где-то еще ребенок. Переходный возраст, иногда сложно совладать с эмоциями. Я очень благодарна тренерам, что помогают пройти этот сложный период», — заявила Горбачева.

В произвольной программе на турнире спортсменка чисто прыгнула четверной сальхов и набрала в общей сумме 219,51 балла.

Спортсменка тренируется под руководством Софьи Федченко. 29 августа мать Горбачевой сообщила о пропаже дочери. Спортсменка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, перед этим поссорившись со своим тренером. Фигуристка проживает вместе с ней в одной квартире.

Девушку искали в районе Покровской набережной. Позже появились записи с камеры видеонаблюдения одного из столичных кафе, где была запечатлена Горбачева. Вечером 29 августа прокуратура сообщила, что фигуристка была найдена в кинотеатре в одном из московских торговых центров. 8 сентября Федченко заявила, что побег Горбачевой не был связан с фигурным катанием.

Ранее сообщалось, что из-за ученицы Тутберидзе были нарушены правила на Спартакиаде.

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