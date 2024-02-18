Из-за ученицы Тутберидзе были нарушены правила на Спартакиаде

Арбитр Лолита Лабунская нарушила правила при оценивании ученицы Этери Тутберидзе, фигуристки Аделии Петросян в произвольной программе на Спартакиаде сильнейших. Об этом сообщает Sports.ru.

Судья поставила за мастерство катания 9,75 балла, несмотря на то, что фигуристка допустила падение на четверном флипе. При этом оценки остальных арбитров варьировались в диапазоне от 9,00 до 9,50 балла. По правилам, 9,75 балла за этот компонент можно получить только при отсутствии серьезных ошибок. Петросян по итогу набрала за обе программы 252,97 балла и выиграла турнир.

Второе место на Спартакиаде завоевала Анна Фролова, получившая за обе программы 225,98 балла. Замкнула тройку лучших Ксения Синицына, ее сумма за два проката составила 224,65 балла.

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