«Желаемое за действительное»: в «Пари НН» не знают о контракте с лидером ЦСКА

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на информацию СМИ о переходе в клуб полузащитника московского ЦСКА Константина Кучаева, заявив, что никакого контракта нет. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Нет никакой информации от клуба. Мы интересуемся многими игроками. Кто-то выдал эту информацию, желаемое за действительное. Кучаев сейчас не находится в расположении команды», — сказал Мелик-Гусейнов.

«Чемпионат.com» ранее сообщил, что стороны уже достигли соглашения о переходе футболиста на правах аренды до конца сезона. Игрок должен прибыть в расположение команды Сергея Юрана в Объединенных Арабских Эмиратах 20 февраля.

Кучаев в сезоне-2023/24 провел 15 матчей и не отметился результативными действиями. Футболист перешел в систему армейского клуба в 2015 году, а за основную команду дебютировал в 2017 году.

ЦСКА после 18 туров набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Пари НН» идет на девятом месте, набрав 24 балла.

Чемпионат Росси возобновится 1 марта 2024 года, в этот день пройдут первые матчи 19-го тура РПЛ. Команда под руководством Владимира Федотова возобновит сезон домашним матчем против «Оренбурга». Нижегородский клуб в туре после рестарта чемпионата страны 3 марта на домашнем стадионе примет воронежский «Факел».

Ранее футболиста ЦСКА назвали дешевым пижоном.