16-летняя Андреева проиграла американке в первом круге турнира в Дубае

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не сумела преодолеть первый круг турнира WTA-1000, который проходит в Дубае.

Россиянка проиграла представительнице США Питон Стирнс. Поединок продолжался 1 час 52 минуты и завершился в трех сетах с результатом 6:2, 2:6, 6:1. Андреева выиграла первую партию, но следом дважды уступила в сетах. Она вышла на корт впервые после Открытого чемпионата Австралии.

Андреева один раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Стирнс три эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 13.

Стирнс в следующем раунде турнира сыграет с чемпионкой Уимблдона-2023, представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой. Призовой фонд турнира в Дубае составил $ 3 211 715.

16-летняя Андреева занимает 38-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» остается выход в четвертый круг — на Australian Open 2024 года и Уимблдоне-2023.

Ранее от 16-летней россиянки призвали ждать новых «громких побед» после Australian Open.