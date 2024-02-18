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Махачев отправил подарки дочери Волкановски после ее шутки про него

Боец Махачев отправил подарок дочери Волкановски после ее шутки про россиянина

Австралийский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алекс Волкановски на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделился, что представитель России, чемпион промоушена в легком весе Ислам Махачев прислал его дочери Ариане подарки после того, как она пошутила про него.

«Помните, я рассказывал о своем диалоге с моей дочкой Арианой? Так вот, Ислам прислал ей подарки, ценю это, спасибо!» — сказал Волкановски.

Ранее австралийский боец поделился, что его дочь боится грабителей.

«Говорю ей: «Когда дверь откроется, я буду рядом. Все в порядке, не волнуйся, все будет улажено». А она отвечает: «А если это будет Ислам Махачев?» — рассказал он.

21 октября 2023 года Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Теперь на его счету 25 побед в 26 поединках.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284. Это была первая защита титула для россиянина.

Ранее проигравший Махачеву Волкановски потерял еще один титул UFC.

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