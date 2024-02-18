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Овечкин вошел в топ-10 игроков НХЛ по количеству проведенных матчей за одну команду

Овечкин вышел на 10-е место в истории НХЛ по числу проведенных игр за один клуб

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Ron Chenoy-USA TODAY Sports/Reuters

18 февраля российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой «столичных» со счетом 4:3.

Российский форвард поучаствовал в одной из голевых атак своей команды. Он ассистировал Ти Джею Оши в первом периоде.

Благодаря выходу на лед в этом матче Овечкин вышел на чистое 10-е место в истории НХЛ по числу проведенных игр за одну франшизу. Для россиянина этот матч стал 1397-м в составе «Кэпиталз». Он обогнал бывшего игрока «Чикаго Блэкхоукс» Стэна Микиту, у которого 1396 игр. Следующей целью для Овечкина станет Джонни Буцик, который провел в составе «Бостона» 1436 матчей.

38-летний Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году россиянин в составе «Кэпиталз» стал обладателем Кубка Стэнли.

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда стало 50 игр в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он оформил 14 заброшенных шайб и 24 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Овечкин продлил результативную серию до восьми матчей.

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