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Овечкин продлил результативную серию до восьми матчей

Овечкин довел свою результативную серию в НХЛ до восьми игр

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Brian Fluharty-USA TODAY Sports/Reuters

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» принимал на своем льду «Вашингтон Кэпиталз» и потерпел поражение со счетом 3:4

Энтони Манта открыл счет уже на четвертой минуте, а через минуту Арбер Джекай сравнял счет. В течение пяти минут «Кэпиталз» снова вышли вперед. Отличился Ти Джей Оши с передачи Александра Овечкина.

Во втором периоде Алекс Ньюхук снова сравнял счет. В начале заключительной двадцатиминутки Сонни Милано снова вывел «Вашингтон» вперед. Затем Ник Судзуки восстановил равновесие, а Алексей Протас за восемь минут до конца встречи принес «Кэпиталз» победу.

Стоит отметить, что Александр Овечкин не уходит со льда без результативных действий в восьмом матче подряд. Всего у российского форварда 6+4 в последних восьми играх.

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда стало 50 игр в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он оформил 14 заброшенных шайб и 24 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что команда Кучерова пропустила девять шайб в матче НХЛ.

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