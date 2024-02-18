Юран о трансферах «Пари НН»: тема закрыта, потому что тогда мы точно сделаем харакири

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран категорично выступил против продажи футболистов команды в оставшиеся дни трансферного окна. Его слова передает «Матч ТВ».

«Надеюсь, до конца трансферного окна мы возьмем хотя бы одного футболиста, руководство напряжется. Что касается трансферов на выход, тема закрыта однозначно, потому что тогда мы точно сделаем харакири. Это я и объясняю руководству. До нового года — окей, я пойму, если там играет роль финансовая составляющая. Третий сбор — тема закрыта вплоть до того, что тогда они уходят вместе со мной», — сказал Юран.

Этой зимой нижегородцы продали в «Ференцварош» Эдгара Севикяна, Эссьена Эдедема в «Тобол» и Виталия Ботнаря в «Торпедо». После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице.

Юран известен по работе в «Химках», «СКА-Хабаровске» и «Сибири». Он возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года. Под его руководством команда избежала вылета в Первую лигу, обыграв в стыковых матчах «Родину».

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