Экс-игрок ЦСКА о новичке команды: может, его взяли на всякий случай

Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев рассказал о своем отношении к трансферу 19-летнего алжирского полузащитника Сида Ахмеда Айссауи в московский клуб. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Важно, сколько ЦСКА за него заплатил, а таких данных пока нет. Если он дорогой, значит, клуб изучил его от и до. Молодых ребят за большие деньги редко покупают. Может, его взяли на всякий случай. Пока непонятно.

Сможет ли он конкурировать за место в составе? Это всегда сложно. В моей практике были молодые ребята, когда сразу видно, что задатки есть, но они стеснялись. Ребята должны заматереть», — сказал Костылев.

Айссауи еще официально не был представлен в качестве игрока ЦСКА. Он присутствовал в качестве зрителя на товарищеском матче ЦСКА против «Родины» в Турции.

Сид Ахмед Айссауи является воспитанником алжирских академий «УСМ Блида» и «Академия ФАФ», летом 2022 года перебрался в молодежную команду «УСМ Алжир».

ЦСКА после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 28 очков, делит седьмое место с казанским «Рубином».

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