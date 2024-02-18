Аршавин объяснил, почему российские клубы мало покупают на трансферном рынке

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сборной России Андрей Аршавин оценил поведение российских клубов на трансферном рынке этой зимой. Его слова передает «Чемпионат».

«Не знаю, с чем связано спокойствие российских клубов на трансферном рынке зимой. Скорее всего, трудно привезти качественных футболистов. И никто особо не хочет тратить лишние деньги», — сказал Аршавин.

Этой зимой «Зенит» объявил о подписании трех бразильских игроков. Это защитник Нино, а также полузащитники Артур и Педро. Также команду пополнил россиянин Ильзат Ахметов.

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После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Сезон в РПЛ возобновится в начале мая. В 19 туре «Зенит» примет на своем поле «Спартак», занимающий пятое место.

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