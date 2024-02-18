Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Аршавин объяснил, почему российские клубы мало покупают на трансферном рынке

Аршавин о зимних трансферах: никто из клубов РПЛ не хочет тратить лишние деньги

close
100%
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сборной России Андрей Аршавин оценил поведение российских клубов на трансферном рынке этой зимой. Его слова передает «Чемпионат».

«Не знаю, с чем связано спокойствие российских клубов на трансферном рынке зимой. Скорее всего, трудно привезти качественных футболистов. И никто особо не хочет тратить лишние деньги», — сказал Аршавин.

Этой зимой «Зенит» объявил о подписании трех бразильских игроков. Это защитник Нино, а также полузащитники Артур и Педро. Также команду пополнил россиянин Ильзат Ахметов.

«Спартак» сообщил о многомилионном приобретении нападающего Коста-Рики Манфреда Угальде.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Сезон в РПЛ возобновится в начале мая. В 19 туре «Зенит» примет на своем поле «Спартак», занимающий пятое место.

Ранее Юран рассказал о слезах ушедшего Севикяна после первого матча за команду.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами