Боец UFC заявил, что в Москве его обокрал таксист

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили рассказал о первом посещении Москвы. Его слова передает Sports.

«Первый турнир в UFC в России, Москва. Тогда казалось, что я не проигрывал, а проблема была в судьях. Даже водитель такси обокрал меня. Например, я еду в одну сторону — с меня берут тысячу рублей. Возвращаюсь той же дорогой, другой берет в два раза больше. В России есть хорошие люди, я люблю всех. Считаю, что плохие люди есть везде — в Грузии тоже. Я просто не люблю российскую политику», — сказал Двалишвили.

Двалишвили выступает на профессиональном уровне с 2014 года. В рейтинге UFC в легчайшем весе грузин занимает вторую позицию.

В 2017 году боец дебютировал в UFC в поединке против Фрэнки Саенза и потерпел поражение. Всего на счету Двалишвили 11 боев в промоушене и девять побед. В последнем бою грузинский спортсмен победил россиянина Петра Яна раздельным решением судей.

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